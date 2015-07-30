Hint Okyanusu'ndaki Reunion Adası'nda karaya vuran bir uçak parçasının, geçen yıl kaybolan MH370 sefer sayılı Malezya uçağına ait olma ihtimali araştırılıyor.



Hint Okyanusu'ndaki Reunion Adası'nda karaya vuran bir uçak parçasının, geçen yıl kaybolan MH370 sefer sayılı Malezya uçağına ait olma ihtimali araştırılıyor.







Malezya haberin ardından, Fransa'ya ait adalara araştırma ekibi gönderdi.







Malezya Havayollarına ait Boeing 777 tipi uçak, Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken 8 Mart 2014'te 227 yolcu ve 12 mürettebatı ile kaybolmuştu.