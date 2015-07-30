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'karaya vuran parça kayıp malezya uçağına ait olabilir'

'KARAYA VURAN PARÇA KAYIP MALEZYA UÇAĞINA AİT OLABİLİR'

Hint Okyanusu'ndaki Reunion Adası'nda karaya vuran bir uçak parçasının, geçen yıl kaybolan MH370 sefer sayılı Malezya uçağına ait olma ihtimali araştırılıyor.

Tarih : 30 Temmuz 2015, 09:26
Puan Ver : 'karaya Vuran Parça Kayıp Malezya Uçağına Ait Olabilir'(6/10)5


Hint Okyanusu'ndaki Reunion Adası'nda karaya vuran bir uçak parçasının, geçen yıl kaybolan MH370 sefer sayılı Malezya uçağına ait olma ihtimali araştırılıyor.



Malezya haberin ardından, Fransa'ya ait adalara araştırma ekibi gönderdi.



Malezya Havayollarına ait Boeing 777 tipi uçak, Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken 8 Mart 2014'te 227 yolcu ve 12 mürettebatı ile kaybolmuştu.








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