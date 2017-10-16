KARATAY ŞİMDİ DE ENERJİ İÇECEĞİNİ AFAROZ ETTİ: ALKOLDEN TEHLİKELİ
Prof. Dr. Canan Karatay şimdi de enerji içeceklerini hedef aldı. Ünlü profesör enerji içeceğinin beyni ve bağırsakları mahvedeceğini söyleyip, "Alkolden daha tehlikeli" yorumunda bulundu.
Prof. Dr. Canan Karatay enerji içecekleriyle ilgili uyarılarıda bulundu. Karatay, "Enerji içecekleri insan sağlığı için zehirdir" dedi.
"BAĞIRSAKLARI VE BEYNİ MAHVEDER"
DHA'ya açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, "Bütün enerji içeceklerinin içine koyulan yüksek miktardaki mısır şurubu şekeri ve kimyasallar insanın bağışıklık sistemini çökertir, bağırsakları mahveder, beyni mahveder. Verdiği enerji bir-iki saat sürse dahi insanı perişan hale getirir." dedi.
"ALKOLDEN DAHA TEHLİKELİ"
Karatay sözlerine şöyle devam etti;
"O birkaç saat için verdiği enerji mutluluk hissine insanlar bağımlı olur. Dediğiniz gibi alkolden daha tehlikeli bir şekilde karaciğeri yağlandırır. Alkolden daha tehlikeli bir şekilde beyni bozar, bağırsakları bozar, bağışıklık sistemini çökertir ve her türlü hastalığın temeli atılmış olur"
"KANSERE YOL AÇIYOR"
Canan Karatay, söz konusu içeceklerin ne gibi hastalıklara yol açtığı konusunda da şunları kaydetti:
İşte bu şekerli içecekler, şekerli gazlı içecekler dahil, enerji içecekleri bağırsaklardaki dost bakterileri öldürüyor, bağırsak hücrelerini parçalıyor. Bununla beraber düşman bakterileri çoğaltıyor, şeker hastalığının temeli atılıyor. Tiroit, haşimato, alzheimer, kanserler, şeker hastalığı, tansiyon hastalığı, böbrek hastalığı, karaciğer yağlanması, pankreas hastalığı Tip1 ve Tip2 diyabet gibi hastalıkları tetikliyor
Kaynak: haberinburada
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