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Kararını verdi! Caner'den umre fotoğraflı

KARARINI VERDİ! CANER'DEN UMRE FOTOĞRAFLI "15 TEMMUZ" PAYLAŞIMI

Esra Erol'un izdivaç programında yeniden Türkiye gündemine gelen Caner Toygar, umrede çekildiği selfie'yi Instagram hesabından paylaşıp, 15 Temmuz'da "Demokrasi Nöbeti"ne katılacağını duyurdu.

Tarih : 12 Temmuz 2017, 00:30
Puan Ver : Kararını Verdi! Caner'den Umre Fotoğraflı "15 Temmuz" Paylaşımı(6/10)2

2004 yılında katıldığı "Benimle Evlenir misin" yarışmasıyla adını duyuran ve Esra Erol'un izdivaç programına katılmasıyla yeniden Türkiye'nin gündemine gelen Caner Toygar, 15 Temmuz'da "Demokrasi Nöbeti"ne katılacağını duyurdu.

UMRE FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞIYOR

Geçtiğimiz aylarda Esra Erol'un programında Berke ile dünya evine giren Caner, eşiyle nikah sonrası umre ziyaretine gitmişti. Umrede bol bol fotoğraf çektiren Caner, burada verdiği pozları Instagram hesabından sık sık paylaşmayı da ihmal etmiyor.

"15 TEMMUZ'DA BEN DE NÖBETTEYİM"

Caner son umre fotoğraflı paylaşımına ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının da yer aldığı "15 Temmuz'da ben de nöbetteyim!" yazılı bir görseli yapıştırıp, Instagram hesabından paylaştı. Caner paylaşımına not olarak 15 Temmuz hashtag'i ekledi.

İşte Caner'in Instagram paylaşımı:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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