KARARINI BEĞENMEDİĞİ HAKEME TEKME ATAN KALECİ GÖZALTINA ALINDI
Arjantin'de oynanan maçta kararını beğenmediği yardımcı hakeme saldırıp tekme atan yedek kaleci, kenarda bekleyen polisler tarafından gözaltına alındı.
Arjantin'de oynanan Correa-Barraca maçında, Barraca'nın yedek kalecisi Duran, kararını beğenmediği yardımcı hakeme saldırdı.
POLİSLER TUTUKLADI
Ev sahibi ekip Correa'nın golünden sonra Barracalı futbolcuların yoğun itirazı sonuç getirmedi. Correa'nın attığı golde elle müdahale olduğunu iddia eden Barraclı futbolcular hakemin yanına gitti ancak hakemin golü yardımcı hakemin verdiğini belirmesiyle saha karıştı.
Barraca'nın yedek kalecisi Duran, yardımcı Marcelo Pereyra'ya önce yumruk ardından tekme attı. Pereyra yerde kalırken, Duran polisler tarafından gözaltına karakola götürüldü.
Hakem raporları ve televizyon kayıtlarının ardından Duran'la ilgili karar verilecek.
Kaynak: haberinburada
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