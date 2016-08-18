KARARGâHTA MEÇHUL CESET
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Akıncılar Üssü'nde çıkan 3 sivilin yanı sıra Genelkurmay Başkanlığı'nda ölü olarak bulunan sivilin sırrı çözülemedi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen darbe girişimine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Genelkurmay Başkanlığı'nın bahçesinde 16 Temmuz sabahı sivil bir ceset tespit edilmişti. Olay yeri incelemede görevlendirilen savcılar ve polisler, bulunan cesedi morga kaldırdı. Yapılan aramalarda ceset sahibinin kimliği de aynı bölgede ele geçirildi. Adli Tıp Kurumu Morguna götürülen cesedin Ankara doğumlu 46 yaşındaki Y.Ç.'ye ait olduğu tespit edildi.
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