KARAR YÜRÜRLÜĞE GİRDİ! MEMURA GİYİM YARDIMI VERİLECEK
Gümrük ve Ticaret Bakanlığında, resmi kıyafet giyme zorunluluğu bulunan personele, belirlenen miktarlarda giyim yardımı yapılacak.
Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulması kararlaştırılan "Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, kadro unvanları esas alınarak giyecek yardımı yapılacak personel listesinde bulunan "muhafaza memuru, kolcu" ile "gümrük sahasında görevli gümrük memurları" ibareleri yürürlükten kaldırılırken, "Gümrük ve Ticaret Bakanlığında Gümrük Kanunu uyarınca resmi kıyafet giymek zorunluluğu bulunan personel" ibaresi eklendi.
MİKTAR VE ADET GÖREVE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERECEK
Bu kapsamda, "Gümrük müdürü, gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürü, gümrük müdür yardımcısı, bölge amiri, muhafaza memuru, muayene memuru, şef, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, icra memuru, anbar memuru, satış memuru ve veznedarlara" giyecek yardımı yapılacak. Kullanım süresi ve adet miktarı görevlere göre farklılık gösteren giyecek yardımı listesinde, takım elbiseden kaban ve bota, eldivenden kemere kadar çeşitli eşyalar bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
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