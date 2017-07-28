KARAR ÇIKTI! ÇANKAYA BELEDİYESİ, TERİM'İN İSMİNİ SİLİYOR
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Fatih Terim Parkı'nın isminin Metin Oktay Parkı olarak değiştirileceğini açıkladı.
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, mahalle sakinlerinin talepleri üzerinde Bahçelievler'de bulunan Fatih Terim Parkı'nın isminin değiştirileceğimi ifade etti.
"TAÇSIZ KRAL'A SAYGIYLA"
Taşdelen mesajında, "Mahalle sakinlerinden gelen talep doğrultusunda Fatih Terim Parkı'nın adını Metin Oktay Parkı olarak değiştiriyoruz. Taçsız Kral'a saygıyla" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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