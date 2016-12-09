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'karanlığın elli tonu' ikinci fragmanı yayınlandı

'KARANLIĞIN ELLİ TONU' İKİNCİ FRAGMANI YAYINLANDI

Dakota Johnson ve Jamie Dornan’ın başrollerde yer aldığı ‘Karanlığın Elli Tonu’ (Fifty Shades of Darker) filminin ikinci fragmanı yayınlandı.

Tarih : 09 Aralık 2016, 12:44
Puan Ver : 'karanlığın Elli Tonu' İkinci Fragmanı Yayınlandı(5/10)6


E. L. James'in aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan ‘Karanlığın Elli Tonu' (Fifty Shades of Darker) filminin ikinci fragmanı yayınlandı.



Erotik-dram türündeki filmin başrollerini Dakota Johnson ve Jamie Dornan paylaşıyor. Filmde ayrıca Tyler Hoechlin, Kim Basinger, Marcia Gay Harden, Bella Heathcote ve Marcia Gay Harden gibi isimler de yer alıyor.



‘Grinin Elli Tonu' (Fifty Shades of Grey) adlı yapımın ikinci filmi olan ‘Karanlığın Elli Tonu'nda (Fifty Shades of Darker)Anastasia Steele ve Christian Grey karakterlerinin şehvet oyunu devam ediyor.



Filmde, Anastasia tutkulu milyoner Christian Grey ile yaşadığı ilişkisini geride bırakmaya çalışmaktadır. Ancak bu sandığı kadar kolay olmaz. Yeniden bir araya gelen çiftin yaşadıkları zorluklar barışmalarıyla birlikte bitmeyecektir. Christian geçmişinden gelen şeytanları ile yüzleşmek zorunda kalırken, Anastasia da Grey'in geçmişinde kalan ancak onu unutmamış kadınların öfkeleriyle ve kıskançlıklarıyla yüzleşecektir.



Film, 10 Şubat 2017'de izleyici ile buluşacak.



 






kaynak:ntv








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