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karanlığın elli tonu bir günde rekor kırdı

KARANLIĞIN ELLİ TONU BİR GÜNDE REKOR KIRDI

Geçtiğimiz hafta sonu vizyona giren 'Karanlığın Elli Tonu' filmi '14 Şubat Sevgiller Günü'nde büyük bir rekora imza attı.

Tarih : 17 Şubat 2017, 17:06
Puan Ver : Karanlığın Elli Tonu Bir Günde Rekor Kırdı(9/10)9


10 Şubat'ta sinemada izleyicilerle buluşan 'Fifty Shades Darker' (Karanlığın Elli Tonu) 14 Şubat Sevgililer Günü'nde büyük bir rekora imza atarak, 40 milyon lralık hasılat elde etti.



 



 



kaynak:medyahaber








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