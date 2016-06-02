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karamürsel'de uyuşturucu kullandığı öne sürülen genç öldü

KARAMÜRSEL'DE UYUŞTURUCU KULLANDIĞI ÖNE SÜRÜLEN GENÇ ÖLDÜ

KOCAELİ'nin Karamürsel İlçesi'nde uyuşturucu kullanması sonucu fenalaştığı öne sürülen 19 yaşındaki Cihangir Öztaş kaldırıldığı hastanede öldü.

Tarih : 02 Haziran 2016, 09:45
Puan Ver : Karamürsel'de Uyuşturucu Kullandığı Öne Sürülen Genç Öldü(8/10)8


KOCAELİ'nin Karamürsel İlçesi'nde uyuşturucu kullanması sonucu fenalaştığı öne sürülen 19 yaşındaki Cihangir Öztaş kaldırıldığı hastanede öldü. Cihangir Öztaş'ın uyuşturucu kullanması sonucu öldüğü iddia edilirken, arkadaşları sosyal medyadaki paylaşımlarıyla uyuşturucu kullanımına tepki gösterdi.

Sarıkum Mahallesi 1148'inci Sokak'ta fenalaşan Öztaş'ı görenler hemen 112 Acil'den yardım istedi. Olay yerine gelen 112 Acil servis ekibi yerde yatan Cihangir Öztaş'a ilk müdahalede bulunarak Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Cihangir Öztaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme ardından Cihangir Öztaş'ın ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cihangir Öztaş'ın yakınları hastanenin bahçesinde sinir krizleri geçirdi.

Cihangir Öztaş'ın uyuşturucu kullanması nedeniyle öldüğü iddia edilirken, ölümünü öğrenen arkadaşları sosyal medyada uyuşturucu kullanıma olan tepkilerini dile getirdi.








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