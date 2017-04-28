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karamollaoğlu'ndan yine skandal sözler

KARAMOLLAOĞLU'NDAN YİNE SKANDAL SÖZLER

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, referandum süreci ve sonrasına ilişkin CHP'yle benzer açıklamalarda bulundu.

Tarih : 28 Nisan 2017, 09:59
Puan Ver : Karamollaoğlu'ndan Yine Skandal Sözler(7/10)7


Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, referandum süreci ve sonrasına ilişkin skandal açıklamalar yaptı.



HÜKÜMET İÇİN SKANDAL SÖZLER



Karamollaoğlu, "Referandumda özellikle iktidar partisi ülkenin kamplaşmasını kendi bekası için faydalı gördü. Neredeyse yalvardık yakardık 'yapmayın' diye. Bugün Türkiye'nin teminatı emin olun Saadet Partisi'dir ve şuurlu kadrolarıdır. Bugünkü iktidar Türkiye'nin bekasından çok kendi bekası için çalışıyor. Hukukun üstünlüğünden korkuyor. Çünkü hukuk gerçek manada işlediğinde yaptıkları hataları görüyor" dedi.

 



 



kaynak:haber7








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