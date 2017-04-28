KARAMOLLAOĞLU'NDAN YİNE SKANDAL SÖZLER
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, referandum süreci ve sonrasına ilişkin CHP'yle benzer açıklamalarda bulundu.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, referandum süreci ve sonrasına ilişkin skandal açıklamalar yaptı.
HÜKÜMET İÇİN SKANDAL SÖZLER
Karamollaoğlu, "Referandumda özellikle iktidar partisi ülkenin kamplaşmasını kendi bekası için faydalı gördü. Neredeyse yalvardık yakardık 'yapmayın' diye. Bugün Türkiye'nin teminatı emin olun Saadet Partisi'dir ve şuurlu kadrolarıdır. Bugünkü iktidar Türkiye'nin bekasından çok kendi bekası için çalışıyor. Hukukun üstünlüğünden korkuyor. Çünkü hukuk gerçek manada işlediğinde yaptıkları hataları görüyor" dedi.
kaynak:haber7
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