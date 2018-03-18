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Karamollaoğlu: Şartlarımız Yerine Getirilirse Seçim İttifakını Oturur Konuşuruz
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Karamollaoğlu: Şartlarımız Yerine Getirilirse Seçim İttifakını Oturur Konuşuruz

KARAMOLLAOĞLU: ŞARTLARIMIZ YERİNE GETİRİLİRSE SEÇİM İTTİFAKINI OTURUR KONUŞURUZ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Seçim tarihi belli olmadan seçim ittifakı üzerine konuşmayı doğru bulmuyoruz. Şartlarımız yerine getirilirse oturur konuşuruz" dedi.

Tarih : 18 Mart 2018, 12:20
Puan Ver : Karamollaoğlu: Şartlarımız Yerine Getirilirse Seçim İttifakını Oturur Konuşuruz(9/10)5

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Seçim tarihi belli olmadan seçim ittifakı üzerine konuşmayı doğru bulmuyoruz. Şartlarımız yerine getirilirse oturur konuşuruz." dedi.

SEÇİM İTTİFAKINI DEĞERLENDİRDİ

Karamollaoğlu, partisince öğretmenevinde düzenlenen "Türkiye'nin Meseleleri ve Çözüm Yolları" konferansının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim ittifakına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ŞARTLARIMIZ YERİNE GETİRİLİRSE OTURUP KONUŞURUZ"

Türkiye'nin meselelerine ilişkin partisinin çözüm önerilerini anlatan Karamollaoğlu, sözü 2019 seçimleri ile ittifak konusuna getirerek şöyle devam etti:

"Seçim tarihi belli olmadan seçim ittifakı üzerine konuşmayı doğru bulmuyoruz. Şartlarımız yerine getirilirse oturur konuşuruz. Biz havada bir ittifak diye bir şey düşünmüyoruz.

Seçim ittifakı ilkeler ve prensipler üzerine anlaşmayla olur. Şu anda öyle bir durum ortada gözükmüyor. Biz şartlarımızı ne düşündüğümüzü ülkemiz için söyledik. Onlar yerine getirildiği takdirde oturulur konuşulur."

"SANDIK GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ENDİŞEMİZ VAR"

Bir gazetecinin "sandık güvenliği"ne ilişkin sorusu üzerine Karamollaoğlu, "Elbette orada da endişeler doğdu şimdi. O konuda bizim de endişelerimiz var. Hükumete de bu konuda endişeler iletiliyor." dedi.

Konferansa, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, CHP İl Başkanı Serkan Sarı ve çok sayıda partili katıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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