

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, bir evde çıkan yangında kızlarını kurtarmak isteyen baba ve 2 kızı hayatını kaybetti.







Yangın, saat 05.00 sıralarında ilçeye bağlı Gül Pazar Mahallesi'nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Kemal Sağlam'a (48) ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.







Alevler kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Bu sırada kendisini dışarı atmayı başaran baba Kemal Sağlam, evde bulunan kızlarını kurtarmak için alevlerin arasında tekrar eve girdi. Alevlere daha fazla dayanamayan evin toprak ve ahşaptan olan çatısının çökmesi sonucu baba ve kızları evde mahsur kaldı.















kaynak:iha