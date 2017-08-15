İstanbul'daki Karaköy Sahili'nde denize düşen çocuk için arama çalışması başlatıldı.

VATANDAŞLAR HABER VERDİ

Alınan bilgiye göre, Karaköy İskelesi yakınındaki sahil düzenleme çalışması alanında bir çocuğun denize düştüğünü gören vatandaşlar, yetkililere haber verdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Bunun üzerine, olay yerine Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Daha sonra gelen, aralarında dalgıçların da bulunduğu ekipler, arama çalışmalarına başladı.

Kaynak: haberinburada