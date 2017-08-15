KARAKÖY'DE BİR ÇOCUK DENİZE DÜŞTÜ, SAHİL GÜVENLİK ALARMA GEÇTİ
Karaköy'de kimliği belirsiz bir çocuk denize düştü. Vatandaşın ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri denizde arama çalışması başlattı.
İstanbul'daki Karaköy Sahili'nde denize düşen çocuk için arama çalışması başlatıldı.
VATANDAŞLAR HABER VERDİ
Alınan bilgiye göre, Karaköy İskelesi yakınındaki sahil düzenleme çalışması alanında bir çocuğun denize düştüğünü gören vatandaşlar, yetkililere haber verdi.
ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Bunun üzerine, olay yerine Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Daha sonra gelen, aralarında dalgıçların da bulunduğu ekipler, arama çalışmalarına başladı.
Kaynak: haberinburada
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