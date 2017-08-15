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Karaköy'de Bir Çocuk Denize Düştü, Sahil Güvenlik Alarma Geçti

KARAKÖY'DE BİR ÇOCUK DENİZE DÜŞTÜ, SAHİL GÜVENLİK ALARMA GEÇTİ

Karaköy'de kimliği belirsiz bir çocuk denize düştü. Vatandaşın ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri denizde arama çalışması başlattı.

Tarih : 15 Ağustos 2017, 00:50
Puan Ver : Karaköy'de Bir Çocuk Denize Düştü, Sahil Güvenlik Alarma Geçti(5/10)1

İstanbul'daki Karaköy Sahili'nde denize düşen çocuk için arama çalışması başlatıldı.

VATANDAŞLAR HABER VERDİ

Alınan bilgiye göre, Karaköy İskelesi yakınındaki sahil düzenleme çalışması alanında bir çocuğun denize düştüğünü gören vatandaşlar, yetkililere haber verdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Bunun üzerine, olay yerine Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Daha sonra gelen, aralarında dalgıçların da bulunduğu ekipler, arama çalışmalarına başladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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