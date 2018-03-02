KARAKÖY'DE ALEVLER BİR BİNAYI SARDI, DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI
İstanbul Karaköy'de bir binanın çatısında yangın çıktı. Binadan yükselen yangın gökyüzünü kapladı. Olay yerine gönderilen çok sayıda itfaiye ekibi yangını kontrol altına aldı.
İstanbul Karaköy'de bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın binayı sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.
DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI
Karaköy Emekyemez Mahallesi Yolcu Hamam Sokak üzerinde bulunan bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkan yangın nedeniyle binadan yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, kontrol altına aldı. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çevrede bulunan vatandaşlar panik yaşadı.
Kaynak: haberinburada
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