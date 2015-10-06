O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

karahan çantay, 15 yıl sonra ortaya çıktı

KARAHAN ÇANTAY, 15 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI

Sibel Can'ın Hakan Ural'la evliliğinin bitmesine neden olan Karahan Çantay, 15 yıl sonra ortaya çıktı. Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülenen Çantay, ‘Zamanı gelince konuşacağım' dedi.

Tarih : 06 Ekim 2015, 10:23
Puan Ver : Karahan Çantay, 15 Yıl Sonra Ortaya Çıktı(0/10)


Karahan Çantay, yıllar sonra geri döndü. Can'ın Hakan Ural'la evliliğinin bitmesine sebep olduğu iddia edilen Çantay, “Beni nasıl tanıdınız. 15 yıldır tek kare fotoğrafım çekilmedi. Röportaj yapalım öyle yayınlayın” dedi. Eski manken,  ‘Bunca zaman neredeyiniz?” sorusuna  “Amerika'da yaşıyorum. En popüler olduğum dönemde işimi bırakıp gitmek zorunda kaldım. Zamanı gelince konuşurum belki” diye yanıt verdi.

 










Etiketler: Karahan  Çantay  15  Yıl  Sonra  Ortaya  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER