KARAHAN ÇANTAY, 15 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI
Sibel Can'ın Hakan Ural'la evliliğinin bitmesine neden olan Karahan Çantay, 15 yıl sonra ortaya çıktı. Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülenen Çantay, ‘Zamanı gelince konuşacağım' dedi.
Karahan Çantay, yıllar sonra geri döndü. Can'ın Hakan Ural'la evliliğinin bitmesine sebep olduğu iddia edilen Çantay, “Beni nasıl tanıdınız. 15 yıldır tek kare fotoğrafım çekilmedi. Röportaj yapalım öyle yayınlayın” dedi. Eski manken, ‘Bunca zaman neredeyiniz?” sorusuna “Amerika'da yaşıyorum. En popüler olduğum dönemde işimi bırakıp gitmek zorunda kaldım. Zamanı gelince konuşurum belki” diye yanıt verdi.
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