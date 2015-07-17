

Kuruma bağlı Armutçuk, Kozlu, Karadon, amasra ve Üzülmez müessese müdürlüklerinde işçilerin kazma ya da hava basınçlı kazıcılarla emek yoğun çalıştığı maden ocaklarında, geçen yılın ocak-haziran döneminde üretilen 676 bin 43 ton kömür, bu yılın aynı döneminde 144 bin 714 ton azaldı.







Kömür ocaklarından 2010'un ilk 6 ayında 953 bin 9 ton olarak gerçekleşen üretim, 2011'in aynı döneminde 701 bin 535, 2012'de 753 bin 171,2013'te 681 bin 527, 2014'te 676 bin 43 tona, bu yılın aynı döneminde ise 531bin 329 tona geriledi.



Bu yılın ilk yarısı için programladığı 1 milyon 80 ton kömür üretimini yakalayamayan TTK, en fazla üretimi 99 bin 613 tonla Ocak'ta, en azını ise 69 bin 660 tonla Mayıs'ta yaptı.







NEDEN İŞÇİ AÇIKLARI







Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havzadaki kömür ocaklarında üretimin emek yoğun sürdürüldüğünü söyledi.







İşçi açıkları nedeniyle kurumda yeraltında çalışan sayısının 9 binin altına düştüğüne dikkati çeken Demirci, şöyle konuştu:"Üretimimiz işçi sayısıyla doğru orantılıdır. Kurumda son yıllarda özellikle emeklilikler hızla arttı. Çalışan sayısının azalmasının yanı sıra geçen yıl Soma faciasının ardından çıkarılan 'torba yasa' kapsamında yapılan sıkı denetimlerin süreci nedeniyle üretimimizde düşüş yaşandı. Kurumun tarihinde ilk defa bu kadar düşük bir üretim gerçekleştirildi. Üretimin artması için işçi açıklarının giderilmesi gerekiyor."







Demirci, TTK'nın 14 bin norm kadrosu bulunduğunu vurgulayarak, kurumun tarihi boyunca çalışan sayısının ilk kez 9 binin altına indiğini ve yeni işçilerin istihdam edilmesinin zorunluğu olduğunu kaydetti.