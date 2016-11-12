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karadenizli trump, abd türkiye ilişkilerinden umutlu

KARADENİZLİ TRUMP, ABD TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDEN UMUTLU

Giresunlu ABDullah Topçu, ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump'a benzerliğiyle dikkatleri çekiyor.

Tarih : 12 Kasım 2016, 14:49
Puan Ver : Karadenizli Trump, Abd Türkiye İlişkilerinden Umutlu(7/10)9


Giresunlu ABDullah Topçu, ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump'a benzerliğiyle dikkatleri çekiyor.



Görele ilçesine bağlı Köprübaşı Beldesi'nde daha önce belediye başkanlığı görevi yapan Abdullah Topçu, fiziki ve görsel özellikleriyle Trump'a benziyor. Topçu, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'a benzemesinden dolayı yoğun ilgi görüyor.



Sosyal medyada fotoğraflarıyla beğeni kazanan Topçu, gittiği her yerde şaşkın gözlerle karşılaşırken vatandaşlar, kendisiyle fotoğraf çekiliyor. Fiziki özelliklerinin yanı sıra giyim ve kuşamıyla Trump'ı andıran Topçu, her iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin iyi olmasını ümit ediyor.



Topçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük devletlerinden birinin başkanlığına seçilen birine benzemenin güzel bir duygu olduğunu söyledi.



Çevreden bu benzerlikle ilgili olarak çok güzel tepkiler aldığını belirten Topçu, "Fotoğraf çektirmek için çevreden herkes peşimize düşüyor. Meşhur olduk. Bu benzerlik esprileri de beraberinde getirdi. 'dolar ne olacak, emeklilere ne kadar zam yapacaksınız' diye espriler yapılıyor. Ben de onlara espriyle cevap veriyorum." dedi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Karadenizli  Trump  Abd  Türkiye  İlişkilerinden  Umutlu    haber

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