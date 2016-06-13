KARADENİZLİ ŞARKICI KONT ADNAN GÖZALTINA ALINDI
Karadeniz şarkıları söyleyen 'Kont Adnan' olarak tanınan Adnan Yılmaz Adapazarı'nda hakkında bulunan yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındı.
'Kont Adnan' olarak tanınan Adnan Yılmaz Adapazarı'nda hakkında bulunan yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındı.
Dün akşam saatlerinde, polisin TEM Adapazarı gişelerinde yaptığı uygulama sırasında otomobiyle gişelerden geçen Adnan Yılmaz'ın da kimliği kontrol edildi. Adnan Yılmaz'ın 'Resmi belgede sahtekarlık' suçundan arandığı tespit edildi. Adnan Yılmaz gözaltına alınarak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne teslim edildi. Adnan Yılmaz bugün Sakarya Adliyesi'ne sevk edildi.
Adnan Yılmaz'ın, İstanbul'da araç muayenesi sırasında sahte belge düzenlediği için açılan davaya katılmaması nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtildi.
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