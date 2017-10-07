KARADENİZLİ GİRİŞİMCİ, HAYAL ETTİĞİ RESTORANI KAYA ÜZERİNE İNŞA ETTİ
Trabzon'un Hayrat ilçesine bağlı Geçitli mahallesinde yaşayan girişimci, çocukluk hayalini gerçekleştirdi ve dere kenarındaki kaya üzerine ahşaptan 40 metrekarelik restoran inşa etti.
Trabzon'un Hayrat ilçesine bağlı Geçitli mahallesinde dere kenarındaki kaya üzerine ahşaptan inşa edilen 40 metrekarelik restoran ilgi çekiyor.
Kendi arazisine inşa ettiği restoranın bölgede ilk olma özelliği taşıdığını belirten işletme sahibi Dursun Sayın, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.
ÇOCUKLUK HAYALİ GERÇEK OLDU
Balığın pişirilmesinden servisine kadar bütün hizmetleri tek başına kendisinin yaptığını belirten Sayın, "Burada yaklaşık 100 yıl önce sel felaketi yaşanmış. Bu kaya da yaşanan sel felaketinden dolayı burada kalmış. Kendi arazimiz olan yere küçüklüğümden beri bir lokanta yapmayı hayal ediyordum. Geç de olsa bunu gerçekleştirerek işletmeyi hizmete açtık. Lokantamızda kırmızı benekli alabalığın yanı sıra köftemizde bulunuyor" diye konuştu.
"YÖREMİZDE VE HATTA ÜLKEMİZDE TEK OLABİLİR"
Kaya üzerine restoran inşaatının zor olduğunu kaydeden Sayın, "Kaya üzerine lokanta inşa etmek zor oldu. Projesini bir arkadaşımla birlikte çizdik, daha sonra da 8 aylık bir çalışmayla bu hale getirdik. Yaklaşık 35 bin liralık bir masrafımız oldu. Gelen müşterilerimiz 'Restoranı buraya nasıl yaptınız?' diye soruyor. Kaya restoranı duyduklarında nasıl bir yer olduğunu merak ediyorlar. Bir taşın üzerinde olduğunu gördüklerinde şaşırıyorlar. Müşterilerimizin çoğu restoranımızın fotoğrafını çekerek buradan ayrılıyor. Böyle bir yeri şu ana kadar hiçbir yerde görmedim. Genelde ağaç üzerine olanlara rastladık ancak kaya üzerinde lokantaya hiç rastlamadık. Yöremizde hatta ülkemizde tek olabilir diye düşünüyorum" dedi.
Kaynak: haberinburada
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