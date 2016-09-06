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karadeniz'in 'efes'inde bu yıl 25 mezar bulundu, kilise açıldı

KARADENİZ'İN 'EFES'İNDE BU YIL 25 MEZAR BULUNDU, KİLİSE AÇILDI

ZONGULDAK'ın Çaycuma İlçesi'ne bağlı Filyos Beldesi'nde, M.Ö. 6 ve 7'nci yüzyıllar arasında kurulduğu tahmin edilen Tieion Antik Kenti'nde bu sezon yürütülen kazı çalışmaları tamamlandı.

Tarih : 06 Eylül 2016, 12:59
Puan Ver : Karadeniz'in 'efes'inde Bu Yıl 25 Mezar Bulundu, Kilise Açıldı(9/10)8


ZONGULDAK'ın Çaycuma İlçesi'ne bağlı Filyos Beldesi'nde, M.Ö. 6 ve 7'nci yüzyıllar arasında kurulduğu tahmin edilen Tieion Antik Kenti'nde bu sezon yürütülen kazı çalışmaları tamamlandı. 'Karadeniz'in Efes'i' olarak adlandırılan antik kentteki kazıda Bizans dönemine ait 25 mezar ortaya çıkarılırken, aynı döneme ait kilisenin tamamı açıldı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Zonguldak Valiliği İl Özel İdaresi'nin desteğinde 2006'da başlayan ve 60 hektarlık alanı kapsayan kazı çalışmalarının 2 hektarlık bölümü tamamlandı. Şu ana kadar yapılan kazılarda renkli çanak-çömlek, yazılı eserler, çeşitli dönemlere ait hamam, kilise, tapınak, liman, kale ve sahil surları, su kemeri, mendirek kalıntıları, antik tiyatro, mezar, madeni para ve eserler, sikke, kandiller, cam eserler ve seramikler bulundu. M.S. 13'üncü yüzyıla kadar yerleşimin devam ettiği tahmin edilen Tieion Antik Kenti'nde bu yılki kazı çalışmalarında, Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şahin Yıldırım başkanlığında, üniversite öğrencisi, işçi ve uzmandan oluşan 25 kişi çalıştı. Kale bölümünde yapılan kazı çalışmalarında Bizans dönemine ait 25 mezar ortaya çıkarken, daha önceden gün yüzüne çıkan aynı döneme ait kilesinin tamamı açılarak restorasyon projesine başlandı.








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