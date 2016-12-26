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KARADENİZ'E DÜŞEN RUS UÇAĞIYLA İLGİLİ YENİ GELİŞME!


KARADENİZ'E DÜŞEN RUS UÇAĞIYLA İLGİLİ YENİ GELİŞME!
Tarih : 26 Aralık 2016, 15:28
Puan Ver : Karadeniz'e Düşen Rus Uçağıyla İlgili Yeni Gelişme!(10/10)10


Rusya'dan Suriye'nin Lazkiye kentine giden ve Karadeniz üzerindeyken düşen Rus askeri uçağının ana gövdesine ulaşıldı. Karakutuya ulaşılıp ulaşılmadığına dair bir açıklama yapılmadı.



Mürettebatla birlikte 92 kişinin bulunduğu uçakla ilgili arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürürüyor.



 



kaynak:habertürk








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