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Karadeniz'de Yılın İlk Palamutları Avlandı

KARADENİZ'DE YILIN İLK PALAMUTLARI AVLANDI

Zonguldak Alaplı'da, 1 Eylül'de başlayacak av sezonu öncesi sandallarla Karadeniz'e açılan amatör balıkçıların oltalarına çingene palamutları takıldı.

Tarih : 20 Ağustos 2017, 15:20
Puan Ver : Karadeniz'de Yılın İlk Palamutları Avlandı(6/10)2

Karadeniz'de çapari ile avlanma yasağının 15 Ağustos'ta sona ermesinin ardından balıkçılar, Alaplı Balıkçı Barınağı'ndan sandallarıyla sabahın erken saatlerinde Karadeniz'e açıldı. Balıkçıların oltalarına takılan sezonun ilk palamutları, tezgahlarda 10 liradan satışa sunuldu.

"BEREKETLİ BİR BALIK SEZONU OLACAK"

Balıkçı Tuncay Yazgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çingene palamudunu 10 liradan tezgahlarda satışa sunmaya başladıklarını söyledi.

Bu sezon Karadeniz'de palamut bereketi yaşanacağını ifade eden Yazgan, şöyle konuştu:

"Sezonun ilk palamutlarını tezgahta satmaya başladık.Bu yıl balık sezonunun bereketli geçmesini umut ediyoruz. 1 Eylül'de tüm av yasağının kalkmasıyla büyük gırgırlar ve kayıklarla Karadeniz'e açılacağız. Bol palamutlu bir sezon olmasını diliyoruz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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