Kolombiyalı Futbolcu Falcao, Maçta Rakiple Konuştu: Sonuç İşimize Yarar, Atak Yapmayın
Dünya Kupasına Katılan Takımın Değeri, 1 Cenk Tosun Etmiyor
Yüzlerce Kişiden 500 Milyon Liralık Dolandırıcılık Yapan Oğul Yakalandı, Baba Aranıyor
İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira

Karadeniz'de Palamut Bereketi! Fiyatı 5 Liraya Düştü

KARADENİZ'DE PALAMUT BEREKETİ! FİYATI 5 LİRAYA DÜŞTÜ

Sandallarla Karadeniz'e açılan balıkçıların, kasalar dolusu palamutla dönmesinin ardından tezgahlarda palamut 5 liraya kadar düştü.

Tarih : 01 Ekim 2017, 17:40
Puan Ver : Karadeniz'de Palamut Bereketi! Fiyatı 5 Liraya Düştü(6/10)2

Karadeniz'e açılan balıkçıların oltalarına ve ağlarına takılan palamut, tezgahlarda, 5 ile 10 lira arasında satışa sunuldu. Balıkçı Aydın Erdoğan, denizlerin ve havaların soğumasıyla birlikte denizde palamut bereketi yaşandığını söyledi.

GEÇEN HAFTA 15 LİRAYA SATILIYORDU

Geçen hafta 15 liraya satılan palamutun, bugün 5 liraya kadar düştüğünü ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 1 aydır denizden böyle palamut çıkmamıştı. Havaların ve denizin soğumasının ardından onlarca balıkçı Karadeniz'e açıldı. Olta ve ağlarıyla palamut yakalayan balıkçılar kasalarla kıyıya döndü. Geçen hafta 15 liraya satılan palamut bugün tezgahlarda 5 ile 10 lira arasında fiyatla satılıyor. Şu anda Karadeniz'de bol miktarda palamut olduğu görülüyor. İnşallah böyle devam eder. Vatandaşımız da ucuz balık yer."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Karadeniz  De  Palamut  Bereketi  Fiyatı  5  Liraya  Düştü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER