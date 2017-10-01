Karadeniz'e açılan balıkçıların oltalarına ve ağlarına takılan palamut, tezgahlarda, 5 ile 10 lira arasında satışa sunuldu. Balıkçı Aydın Erdoğan, denizlerin ve havaların soğumasıyla birlikte denizde palamut bereketi yaşandığını söyledi.

GEÇEN HAFTA 15 LİRAYA SATILIYORDU

Geçen hafta 15 liraya satılan palamutun, bugün 5 liraya kadar düştüğünü ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 1 aydır denizden böyle palamut çıkmamıştı. Havaların ve denizin soğumasının ardından onlarca balıkçı Karadeniz'e açıldı. Olta ve ağlarıyla palamut yakalayan balıkçılar kasalarla kıyıya döndü. Geçen hafta 15 liraya satılan palamut bugün tezgahlarda 5 ile 10 lira arasında fiyatla satılıyor. Şu anda Karadeniz'de bol miktarda palamut olduğu görülüyor. İnşallah böyle devam eder. Vatandaşımız da ucuz balık yer."

Kaynak: haberinburada