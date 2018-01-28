Karadeniz'de son yılların en kıt balık sezonu yaşanıyor. Balık sürülerinin Türkiye karasularına göre daha soğuk olan Rusya ve Gürcistan sahillerine yönelmesinin ardından bu kez de denizde etkili olan fırtına nedeniyle teknelerin denize açılamaması balık fiyatlarını da etkiledi, az miktarda bulunan balık çeşitleri yüksek fiyatlardan tezgahlardaki yerini aldı. Hamsi 12.5, istavrit 15 liradan satılırken mezgidin kilosu ise 50 liraya kadar yükseldi.

FIRTINA FENA VURDU

Balık sürülerinin Rusya ve Gürcistan sahillerine yönelmesiyle Karadeniz'de umduğunu bulamayan balıkçılar soğuk sulara yönelmişti. Bölgede balık avının en kötü sezonlarından birini yaşayan balıkçılar şimdi ise Karadeniz'de etkili olan fırtınayla karşı karşıya kaldı. Fırtına nedeniyle teknelerin balık avı için denize açılamaması, az miktarda avlanan balık fiyatlarına da yansıdı. Bu durum hem satıcıyı hem de tüketiciyi olumsuz yönde etkiledi. Tezgahlarda balık çeşidinin ve miktarının az olmasından yakınan balıkçıklar bu yıl en kısır yerli balık sezonlarını yaşadıklarını belirtti.

"HAMSİ SON DEMLERİNİ YAŞIYOR"

Kötü bir balık sezonu geçirdiklerini ve avın az oluşu nedeniyle hamsi fiyatlarının yükseldiğini ifade eden balıkçı Serdar Korkmaz şunları söyledi: Yerli hamsi 2 ay kadar oldu Türkiye karasularına göre daha soğuk olan Rusya ve Gürcistan sahillerine yönelmesinin ardından biz de Gürcistan'dan avlanıyorduk ama yeterli olmadı. Avın az olmasından dolayı hamsi pahalı satılıyor.Hamsinin son demleri artık Gürcistan'dan haftada 1 ya da 2 kez hamsi geliyor oda yeterli olmuyor bu da vatandaşa yansıyor. Hamsi 12.5, istavrit 15 liradan satılırken mezgidin kilosu ise 50 liraya kadar çıkıyor. Bu sene kadar yerli balığın az olduğunu bilmiyorum.

"FİYATLAR EL YAKIYOR"

Tezgahlardaki fiyatların pahalı olduğundan yakınan bazı vatandaşlar da, bu yıl doyasıya balık tüketemediklerini söyledi. Fiyatların el yaktığını dile getiren İbrahim Çalık, 'Fiyatlar el yakıyor kış ve balığın sezonu olmasına rağmen bu fiyatlar çok pahalı önceki seneye göre fiyat farkı çok geçen sene bu sezonda hamsiyi 5 liraya almıştım. dedi.

"BALIK ALAMAZ OLDUK"

Balıkçı haline gelen Neriman Yılmaz ise fiyatların yüksek olması nedeniyle geçen yıl bir çok kez aldıkları balığı bu yıl alamaz olduklarını kaydederek, 'Bu yıl mevsim sıcak geçmesinden ötürü Karadeniz'de istenildiği kadar balık avlanamadığını düşünüyorum. Balığı seviyoruz ama fiyatlar görüldüğü üzere yüksek. Geçen yıl ayda 5 defa balık almıştık şimdi ise 1 ya da 2 kez alabildik" diyerek fiyatların artışından yakındı.

Kaynak: haberinburada