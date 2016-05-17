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KARADENİZ'DE 750 GÖNÜLLÜ KORUCU PKK'LI ARIYOR!


KARADENİZ'DE 750 GÖNÜLLÜ KORUCU PKK'LI ARIYOR!
Tarih : 17 Mayıs 2016, 11:27
Puan Ver : Karadeniz'de 750 Gönüllü Korucu Pkk'lı Arıyor!(7/10)8


Terör örgütü PKK mensuplarının Karadeniz'de bazı eylemlerde bulunması üzerine bölge halkı geçici 'gönüllü köy korucusu' olmak için devlete başvurdu. Özellikle yüksek kesimlerdeki köylerde yaşayanlar, gönüllü köy koruculuğuna büyük ilgi gösterdi. Yapılan başvurular kaymakamlıklar, Jandarma, belediye ve muhtarlardan oluşan kurul tarafından değerlendirildi. Başvuranlardan 750'sine ilçelerdeki jandarma komutanlıklarında uzun namlulu silah kullanımı konusunda 1 aylık eğitim verildi.



CEPLERİNDEN HARCADILAR



İstenen belgeler ve eğitime gidiş-geliş masrafı olarak ceplerinden yaklaşık 500 lira harcayan gönüllü korucular, uzun namlulu silahlarını teslim alarak nisan ayında göreve başladı. Bulundukları yörenin coğrafi şartlarına hâkim olan kişilerden seçilen korucular, özellikle yapılacak askeri operasyonlarda güvenlik kuvvetlerine yol güzergâhları, geçiş noktaları gibi konularda destek sağlayacak. İlçelerindeki jandarma ekiplerine bağlı olarak çalışacak olan gönüllü korucular, göreve başlarken 3 sayfalık bir taahhütname de imzaladı. Korucular attıkları imza ile 'devletten maaş istemeyecekleri, terörle mücadelede başlarına gelebilecek herhangi bir durumda (ölüm, yaralanma) devletten tazminat dahil hiçbir şey talep etmeyecekleri, silahı amaç dışı kullanmayacakları ve bulundukları köy sınırı dışına çıkarmayacakları' taahhüdünde bulundu.








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