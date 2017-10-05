Beşiktaş, Brezilyalı Dudu İçin 10 Milyon Euro Önerdi
İspanya-Arnavutluk Maçında Taraftarlar, Katalonya Referandumunu Destekleyen Pique'yi Islıkladı
Suriye'nin Düğümü İdlib Neden Önemli?
İzlanda Maçında Stoperde Oynatılan Mehmet Topal 3 Golde De Hata Yaptı
Türkiye Teknik Direktörü Lucescu'nun Kadro Seçimi Büyük Tepki Topladı
Türkiye'nin Yenilgisi Sonrası Aslıhan Doğan'dan Arda Turan'a Şarkılı Gönderme
Cengiz Kurtoğlu, Kktc'de Hastaneye Kaldırıldı! Durumu Ciddiyetini Koruyor
Türkiye Üst Üste 4. Kez Dünya Kupasına Gidemedi
Abd, 20 Yılın Ardından Sudan'a Uyguladığı Ambargoyu Kaldırdı
Türkiye-İzlanda Maçının Yorumcusu Yılmaz Vural, Yaptığı Tespitlerle Gündem Oldu
Ahmet Çakar Patladı: Ben Olsam Hepsini Tokatlarım
Rıdvan Dilmen'den İlginç İzlanda Maçı Yorumu
Tff Başkanı Yıldırım Demirören İstifa Sinyali Verdi
Fransa'da Terör Alarmı: Bir Saatiniz Var, Yoksa Patlayacak
İzlanda Maçı Sonrası Konuşan Tayfur Havutçu, Oyuncu Tercihlerine Saygı Duyulmasını İstedi
Milli Takım İzlanda'ya 3-0 Yenilerek Dünya Kupası'na Gitme Şansını Kaçırdı
Eski Hakem Erman Toroğlu: Demirören, Arda Turan Ve Lucescu Defolsun Gitsin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzlanda'ya Kaybettiğimiz Maçı Makam Aracında İzledi
Trt'den İstifa Eden Erhan Çelik'in Yeni Adresi Belli Oldu! Erhan Çelik Hangi Kanalla Anlaştı
Gülben Ergen Yeter Diye İsyan Etti, Erhan Çelik Trt'den İstifa Etti

Karadeniz Yaylalarındaki Kaçak Evlerini Yıktırmak İstemeyen Köylüler Nöbete Başladı

KARADENİZ YAYLALARINDAKİ KAÇAK EVLERİNİ YIKTIRMAK İSTEMEYEN KÖYLÜLER NÖBETE BAŞLADI

Karadeniz yaylalarındaki kaçak yapılara yıkım kararı çıkarılmasının ardından, evlerini yıktırmak istemeyen köylüler, yaylalarda 24 saatlik nöbete başladı.

Tarih : 05 Ekim 2017, 15:30
Puan Ver : Karadeniz Yaylalarındaki Kaçak Evlerini Yıktırmak İstemeyen Köylüler Nöbete Başladı(8/10)4

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dikkat çekmesinin ardından Karadeniz yaylalarındaki kaçak yapılara yıkım kararı çıkarıldığını öğrenen köylüler, evlerinin başında 24 saat nöbete başladı.

24 SAAT BOYUNCA MÖBET TUTUYORLAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Bu sene 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren bizim yaylalarımızda kaçak bin 750'nin üzerinde yapı yapıldı; Bu normal bir şey değil, vallahi değil. 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yaylalarda yapılan yapılar tek tek yıkılacak; Kimse kusura bakmasın" açıklamasının ardından evlerini yıktırmak istemeyen yaylacılar nöbet tutmaya başladı. Trabzon'un Hayrat ilçesindeki Büyükharman Yaylasında yıkım kararı alınan 25 hanenin yıkılmamasını isteyen vatandaşlar yaylanın girişinde 24 saat boyunca nöbet tutarak iş makinelerini bekliyor.

"BİZ BUNU ASLA YIKTIRMAYIZ"

Evlerini yıktırmayacaklarını belirten Makbule Coşkun, "1 sene önce ev yapmaya başladık. Bu sene de çatısını yapacaktım. Şimdi yıkım haberi geldi. Biz bunu asla yıkmayız. Bu hayvan besliyoruz. Ben ineklerimi onda barındıracağım. Geceden bu yana nöbet tutuyoruz. Uykusuzuz evimizi yıktırmayacağız. Yaylacılık bize dedelerimizden kaldı biz bunu devam ettireceğiz' dedi.İş makinelerini beklediklerini dile getiren Alaattin Korkut ise, "Dün alınan bir karar ile burada 15 yaylanın yıkım kararı var. Buradaki insanlar yaylacılıkla uğraşıyor. Biz dün akşam saat 8'den beri nöbet tutuyoruz. İş makinelerini bekliyoruz yaylacımızı yıktırmayacağız. İş makinelerini buraya sokmayacağız. Hep beraber böyle bir karar aldık" şeklinde konuştu.

"BUNDAN ÖNCEKİLER NE OLACAK ONU BİLMİYORUZ"

2014 yılında yaptırdığı evi nedeniyle mahkeme gördüğünü kaydeden Faik Türk de, "2014 yılında evimi yaptırdım. Bakanımızın yaptığı açıklamaya göre 2017 yılında yapılan evler yıkılacakmış. Bundan öncekiler ne olacak bunu bilmiyoruz. Bu yaylaların yıkılmaması için elimizden geleni yapacağız. İnsanlar 300 yıldır bu dağlarda nöbet tutuyorlar. 2014 yılında mahkeme gördüm. Beraat ettim. Cezalarımızı ödedik" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Karadeniz  Yaylalarındaki  Kaçak  Evlerini  Yıktırmak  İstemeyen  Köylüler  Nöbete  Başladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER