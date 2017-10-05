İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dikkat çekmesinin ardından Karadeniz yaylalarındaki kaçak yapılara yıkım kararı çıkarıldığını öğrenen köylüler, evlerinin başında 24 saat nöbete başladı.

24 SAAT BOYUNCA MÖBET TUTUYORLAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Bu sene 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren bizim yaylalarımızda kaçak bin 750'nin üzerinde yapı yapıldı; Bu normal bir şey değil, vallahi değil. 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yaylalarda yapılan yapılar tek tek yıkılacak; Kimse kusura bakmasın" açıklamasının ardından evlerini yıktırmak istemeyen yaylacılar nöbet tutmaya başladı. Trabzon'un Hayrat ilçesindeki Büyükharman Yaylasında yıkım kararı alınan 25 hanenin yıkılmamasını isteyen vatandaşlar yaylanın girişinde 24 saat boyunca nöbet tutarak iş makinelerini bekliyor.

"BİZ BUNU ASLA YIKTIRMAYIZ"

Evlerini yıktırmayacaklarını belirten Makbule Coşkun, "1 sene önce ev yapmaya başladık. Bu sene de çatısını yapacaktım. Şimdi yıkım haberi geldi. Biz bunu asla yıkmayız. Bu hayvan besliyoruz. Ben ineklerimi onda barındıracağım. Geceden bu yana nöbet tutuyoruz. Uykusuzuz evimizi yıktırmayacağız. Yaylacılık bize dedelerimizden kaldı biz bunu devam ettireceğiz' dedi.İş makinelerini beklediklerini dile getiren Alaattin Korkut ise, "Dün alınan bir karar ile burada 15 yaylanın yıkım kararı var. Buradaki insanlar yaylacılıkla uğraşıyor. Biz dün akşam saat 8'den beri nöbet tutuyoruz. İş makinelerini bekliyoruz yaylacımızı yıktırmayacağız. İş makinelerini buraya sokmayacağız. Hep beraber böyle bir karar aldık" şeklinde konuştu.

"BUNDAN ÖNCEKİLER NE OLACAK ONU BİLMİYORUZ"

2014 yılında yaptırdığı evi nedeniyle mahkeme gördüğünü kaydeden Faik Türk de, "2014 yılında evimi yaptırdım. Bakanımızın yaptığı açıklamaya göre 2017 yılında yapılan evler yıkılacakmış. Bundan öncekiler ne olacak bunu bilmiyoruz. Bu yaylaların yıkılmaması için elimizden geleni yapacağız. İnsanlar 300 yıldır bu dağlarda nöbet tutuyorlar. 2014 yılında mahkeme gördüm. Beraat ettim. Cezalarımızı ödedik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada