KARADENİZ VE MARMARA'YI ETKİSİ ALTINA ALAN ŞİDDETLİ YAĞIŞ, ŞELALEYİ ÇAMURA ÇEVİRDİ
Karadeniz ve Marmara'yı etkisi altına alan yağış, yaşamı olumsuz etkilerken Rize'nin Çayeli ilçesinde pek çok turisti ağırlayan şelaleden çamur aktı.
Rize'nin Çayeli ilçesinde bulunan Ağaran Şelalesi'nden, il genelinde devam eden şiddetli yağmur nedeniyle çamur aktı. Karadeniz ve Marmara'daki şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.
GÜRÜL GÜRÜL SU YERİNE ÇAMUR AKTI
Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Ağaran Şelalesi'nden, şiddetli yağmur nedeniyle adeta çamur aktı. Geçtiğimiz gün başlayan ve zaman zaman şiddetini arttıran sağanak yağış Ağaran Şelalesi'nden çamur akmasına sebep oldu. Şelale çevresindeki tesislerde bulunanlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti.
Kaynak: haberinburada
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