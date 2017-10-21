KARADENİZ USULU ÜST GEÇİT! KULLANAN NEREYE GİDECEĞİNİ ŞAŞIRIYOR
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde yer alan labirent gibi üst geçit, görenleri hayrete düşürüyor. Yolu kullananlar nereye gideceğini kestiremiyor.
Görenleri hayrete düşüren labirent gibi üst geçit Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bulunuyor. Uzunluğu ve dönemeçleriyle dikkat çeken yaya üst geçidi, otobanların kenarına verilen kol dışında, bir kolla köy yoluna bağlanıyor.
GÖRENLER HAYRETE DÜŞÜYOR
Kemalpaşa ilçesinde Liman köyünde, Karadeniz Sahil Yolu üzerine inşa edilen yaya üst geçidi, görüntüsü ile görenleri hayrete düşürüyor. Karadeniz Sahil Yolu'nun üstünden geçen yaya geçidinden otobanın iki kenarını birbirine bağlayan kolları dışında oldukça uzun bir kolun da Liman Köyü yoluna bağlanması, ortaya karmaşık bir görüntü çıkarıyor.
200 BASAMAK ÇIKMAK GEREKİYOR
Yaya geçidinin bir ucundan diğer ucuna ulaşmak için 300 metreye yakın bir yolu yürümek ve 200'e yakın basamak çıkmak gerekiyor. İlginç yaya geçidinin sahile yakın bölümdeki ucu ile köy yoluna bağlanan diğer ucu arasında ortalama 70 metre de yükseklik farkı bulunuyor.
YOLU KULLANAN NEREYE GİDECEĞİNİ ŞAŞIRIYOR
Arazi yetersizliği nedeniyle bu alana yapılmak zorunda kalınan üst geçidin insanlar için akıl almaz bir soru olduğunu dile getiren Yücel Altunkaya isimli bir vatandaş "Bence çok ilginç. Daha önce böyle bir üst geçit de görmedim. Değişik bir şekilde dizayn edilmiş, yukarı çıkıyor, aşağı iniyor, oradan tekrar çıkıyor. İnsanlar için akıl almaz bir soru, kolaylık olduğu kadar çıkması da zor, yürümesi de zor. İnsan burada nereye gideceğini şaşırır" ifadelerini kullandı.
VATANDAŞ ŞAŞKIN: İLK DEFA KARŞILAŞTIM
Üst geçidi kullanan bir başka vatandaş Hami Tatar ise "Çok ilginç bir üst geçit. İlk başta gördüğümde bende çok şaşırdım. Kemalpaşa'da böyle bir üstgeçidin var olduğunu hiç bilmiyordum. İlk defa karşılaştım, helal olsun valla çok iyi yapmışlar. Aslında buralara yön tabelası da vermek lazım, millet inecek çıkacak şaşırır. Aşağı inecek yukarı çıkacak, karışık bir şey olmuş yani" şeklinde konuştu.
Kaynak: haberinburada
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