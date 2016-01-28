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karadeniz müziğinin acı kaybı!

KARADENİZ MÜZİĞİNİN ACI KAYBI!

'Kemençeyi konuşturan adam' lakabıyla tanınan Karadeniz müziğinin efsane isimlerinden İbrahim Gülpınar, geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu.

Tarih : 28 Ocak 2016, 09:10
Puan Ver : Karadeniz Müziğinin Acı Kaybı!(8/10)10


 BEYAZ SHOW'A DA KONUK OLMUŞTU



Bir dönem internet paylaşma rekoru kıran videolarıyla komedyen Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz Show'a konuk olan Gülpınar, Geçtiğimiz hafta evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve anjiyo olmuştu.



KALP KRİZİ TEKRARLADI



Tedavisine evde devam edilen Gülpınar akşam saatlerinde yeniden geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayat gözlerini yumdu.



CUMA GÜNÜ TOPRAĞA VERİLECEK



Sanatçı Gülpınar'ın cenazesinin cuma günü Giresun'un Tirebolu ilçesine bağlı Aslancık Köyü'ne getirilerek Cuma namazına müteakiben kılınacak cenaze namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verileceği bildirildi.

 








Etiketler: Karadeniz  Müziğinin  Acı  Kaybı    haber

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