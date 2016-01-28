

BEYAZ SHOW'A DA KONUK OLMUŞTU







Bir dönem internet paylaşma rekoru kıran videolarıyla komedyen Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz Show'a konuk olan Gülpınar, Geçtiğimiz hafta evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve anjiyo olmuştu.







KALP KRİZİ TEKRARLADI







Tedavisine evde devam edilen Gülpınar akşam saatlerinde yeniden geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayat gözlerini yumdu.







CUMA GÜNÜ TOPRAĞA VERİLECEK







Sanatçı Gülpınar'ın cenazesinin cuma günü Giresun'un Tirebolu ilçesine bağlı Aslancık Köyü'ne getirilerek Cuma namazına müteakiben kılınacak cenaze namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verileceği bildirildi.



