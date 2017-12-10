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Karadeniz Hamsisinin Fiyatı 20 Lirayı Gördü

KARADENİZ HAMSİSİNİN FİYATI 20 LİRAYI GÖRDÜ

Ordu'da yaklaşık 20 gün önce kilogramı 5 liradan satışa sunulan Karadeniz hamsisinin fiyatı 20 liraya kadar yükseldi.

Tarih : 10 Aralık 2017, 23:00
Puan Ver : Karadeniz Hamsisinin Fiyatı 20 Lirayı Gördü(9/10)5

Ordu Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz'de avlanan hamsinin 'yok' denilecek kadar azaldığını söyledi. Hamsi avının azalmasını mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığına bağladıklarını belirten Karadeniz, "Hamsi bundan dolayı Rusya, Gürcistan ve Abhazya bölgesine gitti. Bu nedenle bölgemizde hamsi avı neredeyse durma noktasına geldi." dedi.

KASASI 200 LİRA

Hamsi avına çıkan gırgır teknelerinin çok az miktarda hamsiyle limanlara döndüklerine işaret eden Karadeniz, "Hamsinin kasası balık hallerinde 150 ile 200 lira arasından satışa sunuluyor. İnce hamsinin kasası ortalama 150, iri hamsinin ise 200 lira. Durum böyle olunca tezgahtaki hamsinin de fiyatı katlanıyor." diye konuştu.

Karadeniz, Ordu'da birçok tezgahta hamsinin ortalama 20 liradan satıldığını kaydederek vatandaşların da bu durumdan şikayetçi olduğunu söyledi.

Hamsi avının bölgede yeniden artmasını dilediklerini söyleyen Karadeniz, aksi durumda fiyatların bir süre daha böyle devam edeceğini belirtti.

"UCUZ HAMSİ İÇİN BİR SÜRE DAHA BEKLEYECEKLER"

Karadeniz, balıkçıların hamsinin peşinde olduğunu vurgulayarak "Rusya ve Gürcistan bölgelerinde avlanan hamsi ne zaman bölgemizdeki tezgahlarda yerini alır, bilemiyoruz. Açıkçası vatandaşlarımız ucuz hamsi tüketmek için bir süre daha bekleyecek." dedi.

Karadeniz, hamsi avının azalmasıyla balıkçı tezgahlarında daha çok istavrit ve mezgit satıldığını sözlerine ekledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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