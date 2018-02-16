KARADENİZ HAMSİSİ TESCİLLENDİ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Su Ürünleri Tescil Komitesi'nce 3 balık türü tescillendi. Hamsi, yerel adıyla "Karadeniz hamsisi" olarak tescil aldı.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Su Ürünleri Tescil Komitesi'nce 3 balık türü tescillendi. Komitenin tescile ilişkin kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
TESCİLLENEN DİĞER BALIKLAR
Hamsi, yerel adıyla " Karadeniz hamsisi" olarak tescillenirken, balık, "vücudunun sırt kısmı siyaha yakın yeşilimsi, karın kısmı gümüşi beyaz ve yan tarafları parlak" şeklinde tarif edildi. Karadeniz hamsisinin standart boyu dişilerde minimum 8, maksimum 10,72 santimetre, erkeklerde ise minimum 8, maksimum 9,22 santimetre olarak belirlendi.
Komite, "doktor balık", "yağlı balık", "kaya balığı", "Kangal balığı" ve "kırbaki" olarak bilinen garra rufa ile yayılım alanı Van Gölü havzası olan inci kefalini de tescilledi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Savcıdan Trump'ın İşini Zora Sokacak Suçlama! Hedefinde Ruslar Var
- Rusya, Abd'ye Kılıç Çekti: Ypg'ye Desteğiniz Kötü Niyetin Göstergesi
- Afrin'de İha'lar Terör Mevzileri Tespit Etti, Atak Helikopterleri Ateş Yağdırdı
- Dağdan Kopup Geldiler! İşte Dehşet Anları
- Bergüzar Korel Çocuk İstismarlarına Böyle İsyan Etti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Bekaretini 7 Milyon Dolara Satışa Çıkaran Genç Kadın İnanmayanlar İçin Doktor Raporunu Gösterdi
- Yunan Bakandan Küstah Kardak Çıkışı: Türkiye Kırmızı Çizgileri Aştı!
- İngilizler, Ab İle Ticarette Türkiye'yi Örnek Alacak
- İspanyol Çift Ulusal Parkta Cinsel İçerikli Video Çekip İnternete Yükledi
- Lübnan Ziyaretinde Salonda Tek Başına Bekletilen Abd'li Bakan Tillerson Rezil Oldu
Bu Haberle İlgili Yorumlar