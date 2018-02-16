Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Su Ürünleri Tescil Komitesi'nce 3 balık türü tescillendi. Hamsi, yerel adıyla "Karadeniz hamsisi" olarak tescil aldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Su Ürünleri Tescil Komitesi'nce 3 balık türü tescillendi. Komitenin tescile ilişkin kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

TESCİLLENEN DİĞER BALIKLAR

Hamsi, yerel adıyla " Karadeniz hamsisi" olarak tescillenirken, balık, "vücudunun sırt kısmı siyaha yakın yeşilimsi, karın kısmı gümüşi beyaz ve yan tarafları parlak" şeklinde tarif edildi. Karadeniz hamsisinin standart boyu dişilerde minimum 8, maksimum 10,72 santimetre, erkeklerde ise minimum 8, maksimum 9,22 santimetre olarak belirlendi.

Komite, "doktor balık", "yağlı balık", "kaya balığı", "Kangal balığı" ve "kırbaki" olarak bilinen garra rufa ile yayılım alanı Van Gölü havzası olan inci kefalini de tescilledi.

Kaynak: haberinburada