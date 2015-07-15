KARADAYI VE SELENA NİKAH MASASINA OTURUYOR !
Yakışıklı oyuncu Karadayı dizisinin Mahir'i Kenan İmirzalıoğlu, Barcelona'ya transfer olan Arda Turan'nın eski sevgilisi Sinem Kobal ile aşk yasadıklarını sonunda itiraf etti.
Yakışıklı oyuncu Karadayı dizisinin Mahir'i Kenan İmirzalıoğlu, Barcelona'ya transfer olan Arda Turan'nın eski sevgilisi Sinem Kobal ile aşk yasadıklarını sonunda itiraf etti.
Yakışıklı oyuncu Karadayı dizisinin Mahir'i Kenan İmirzalıoğlu, Barcelona'ya transfer olan Arda Turan'nın eski sevgilisi Sinem Kobal ile aşk yasadıklarını sonunda itiraf etti.
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