

ATV ekranlarının sevilerek izlenen dizilerinden biri olan Karadayı'da Mahir karakterini canlandıran ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu gündeme yeni dizi bombası ile geldi.



Ekranların sevilen simalarından birisi olan oynadığı dizilerde göstermiş olduğu performans ile 7 den 77 ye herkesin beğenisini kazanan son olarak karadayı dizisinde 3 sezon büyük beğeni toplayan Kenan İmirzalıoğlu anlaşmalı olduğu ay yapım ile yeni proje anlaştı.2016 eylül ayında ekranlara gelecek dizinin adının ve yayın kanalının ne olacağı daha netlik kazanmadı.



