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karadayı 2016'da o dizi ile yeniden ekranlara geliyor

KARADAYI 2016'DA O DİZİ İLE YENİDEN EKRANLARA GELİYOR

ATV ekranlarının sevilerek izlenen dizilerinden biri olan Karadayı'da Mahir karakterini canlandıran ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu gündeme yeni dizi bombası ile geldi.

Tarih : 05 Ocak 2016, 09:17
Puan Ver : Karadayı 2016'da O Dizi İle Yeniden Ekranlara Geliyor(9/10)6


ATV ekranlarının sevilerek izlenen dizilerinden biri olan Karadayı'da Mahir karakterini canlandıran ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu gündeme yeni dizi bombası ile geldi.

Ekranların sevilen simalarından birisi olan oynadığı dizilerde göstermiş olduğu performans ile 7 den 77 ye herkesin beğenisini kazanan son olarak karadayı dizisinde 3 sezon büyük beğeni toplayan Kenan İmirzalıoğlu anlaşmalı olduğu ay yapım ile yeni proje anlaştı.2016 eylül ayında ekranlara gelecek dizinin adının ve yayın kanalının ne olacağı daha netlik kazanmadı.

 








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