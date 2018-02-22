Karadağ hükümeti, ülkedeki ABD Büyükelçiliği'nde bir patlama meydana geldiğini duyurdu.

PATLAYICI MADDE ATIP KENDİSİNİ PATLATTI

Hükümetin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bilinmeyen bir kişinin patlayıcı maddeyi, başkent Podgorica'daki elçilik binasına attıktan sonra kendisini öldürdüğü belirtildi.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Atılan patlayıcının büyük ihtimalle bir el bombası olduğu bildirilirken, olayda başka ölen ya da yaralanan olmadığı belirtilmedi.

GÜVENLİK ALARMI VERİLDİ

ABD Büyükelçiliği ise bir güvenlik alarmı verirken, vatandaşlarına büyükelçilik binasından uzak durmalarını tavsiye etti.

PATLAMA GECE YARISI OLDU

Patlamanın gece yarısı meydana geldiği bildirildi. Polisin olayı ve arkasında kimlerin olabileceğini araştırdığı açıklandı.

2006'DAKİ REFERANDUMDA BAĞIMSIZ OLMUŞTU

630 bin nüfuslu Karadağ, 2006'da yapılan referandumun ardından bağımsız olmuştu.

Oylamayla, eski Yugoslavya'dan arda kalan ülkelerle kurulan Sırbistan-Karadağ, kuruluşundan sadece üç yıl sonra dağılmıştı.

Kaynak: haberinburada