

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, "Popüler diziler ve köprüler dahil, onların getirisini yatırımcıyla paylaşabileceğimiz modelleri çalışıyoruz. Karadağ, bu anlamda TRTde yayınlanan Diriliş Ertuğrul dahil birkaç dizi için görüşmeler yapıyoruz. Türkiye'de üretilen bir otomobilin üretim projesinin maliyetine geliriyle beraber ortak olabileceksiniz." dedi.







Karadağ, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, Türkiye için önemli ve hayati bir referandumun yaşandığını belirterek, sonuçların ülke ve Borsa İstanbul için hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.







Bundan sonra Borsa ve sermaye piyasaları için daha güzel şeylerin konuşulduğu bir dönem olacağını ifade eden Karadağ, uzun süredir yeni ürünlerin sunulması, piyasaların derinleştirilmesi ve daha güzel yerlere gelmesi için çalıştıklarını dile getirdi.







Karadağ, bu baharla birlikte bol bol yeni ürünler, yeni lansmanlar, yeni halka arzlar ve sermaye piyasasında yeni haberler konuşma dileğinde olduklarını söyledi.







Özellik itibarıyla dünyada da ilk olan gayrimenkul sertifikalarının Borsada işlem görmeye başladığını hatırlatan Karadağ, "Biraz hızlı da olduğu için yeteri kadar tanıtamadığımızı düşünüyoruz. Hem TOKİ hem de ilgili aracı kuruluşla bu haftadan başlamak üzere kapsamlı bir tanıtım ve bilgilendirme kampanyası başlatacağız." dedi.







Karadağ, diğer alandaki çalışmalarını da bu haftadan itibaren duyurmaya devam edeceklerini aktararak, "Birçok yeni ürün ve yeni lansmanda mutfak çalışması bitti. Hedefimiz mayıs ayından itibaren her hafta veya en az iki haftada bir yeni ürün ya da yeni lansmanla sermaye piyasalarına hareketlilik getirmek." diye konuştu.







kaynak:Sabah