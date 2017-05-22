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karaciğerinizde o sorun varsa uzak durun!

KARACİĞERİNİZDE O SORUN VARSA UZAK DURUN!

Her derde deva meyvelerden karadut zengin içeriği ile hastalıklardan koruyor. Uzman diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, 100 gramı sadece 43 kalori olan, 1 bardak karadutun yaklaşık 60 kalori olduğunu söylüyor. Yıldırım, karadutun yararlarını şöyle sıralıyor:

Tarih : 22 Mayıs 2017, 11:45
Puan Ver : Karaciğerinizde O Sorun Varsa Uzak Durun!(7/10)8


"Kan dolaşımının düzenlenmesine, bağışıklık sisteminin güçlenmesine, kalp hastalıklarının ve inflamasyonun (iltihaplanma) önlenmesine yardımcıdır.



Berrie grubu meyvelerin (çilek, ahududu, karadut, kızılcık, yabanmersini vb) tüketiminin kansere, yaşlanmaya, nörolojik hastalıklara, diyabete ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı potansiyel sağlık etkileri olduğu anlaşılmıştır.



Ancak, potasyumdan zengin olduğu için böbrek hastaları tarafından fazla tüketilmemelidir. Karaciğer fonksiyonu bozuk olanlarda da kötü etkiler oluşturabilmektedir."



 



kaynak:sabah






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