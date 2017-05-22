Her derde deva meyvelerden karadut zengin içeriği ile hastalıklardan koruyor. Uzman diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, 100 gramı sadece 43 kalori olan, 1 bardak karadutun yaklaşık 60 kalori olduğunu söylüyor. Yıldırım, karadutun yararlarını şöyle sıralıyor: