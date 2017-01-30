Meteorolojiden 12 İle Yoğun Kar Yağışı Uyarısı
Hastaneye Yakınını Ziyarete Gitmişti, Öldü!
Karaciğerinde O Sorun Olanlar İçin Çok Zararlı!
Dolar Düştü, Borsada Yükseliş Yüzde 2'yi Aştı
Galatasaray'dan Fb'ye Dev Gönderme!
Yeni Kimlikler İzdihama Yol Açtı
Hdp'li Vekil İdris Baluken Tahliye Edildi
Milyonların Konuştuğu O Videoyu Masaya Yatırıyor
Rusya'dan Trump'ın Suriye Önerisine Yeşil Işık!
İçişleri Bakanlığı: Bir Haftada 202 Operasyon Yapıldı
'menisküs Yırtığı' Dedi, Çene Estetiği Çıktı!
Teröre Karşı Yürüyen Üniversiteli Meclis'e Ulaştı
Chp'den Erdoğan Ve Hükümete Trump Eleştirisi
Trump İle Putin Telefonda Ne Konuştu?
Fenerbahçe'nin İstediği Anderson İçin Açıklama
Hava Kuvvetleri Komutanlığına Flaş Fetö Soruşturması
2015'ten Bugüne 10 Bin Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Akaryakıt Şirketlerine 4,9 Milyon Lira Ceza
Abd'de Binler Trump'a Karşı Havaalanlarına Akın Etti!
Samsung Patent Sayısı İle Sektörünün Lideri

karaciğerinde o sorun olanlar için çok zararlı!

KARACİĞERİNDE O SORUN OLANLAR İÇİN ÇOK ZARARLI!

Birçok hastalıkla mücadele eden rezene, vücudu kuvvetlendiriyor. Afrodizyak etkisiyle de cinsel gücü artırıyor...

Tarih : 30 Ocak 2017, 15:18
Puan Ver : Karaciğerinde O Sorun Olanlar İçin Çok Zararlı!(7/10)5


Doğal gıdalar cinsel sorun yaşayanların yüzünü güldürüyor. Kayalık ve kurak yerlerde yetişen, kokulu ve otsu bir bitki olan rezenenin tohumları da içerdiği protein ve yağ ile çiftlere mutluluk getiriyor. Herkes içemez Rezene az miktarlarda rahatlatıcı etki gösterirken, miktar arttıkça uyku veriyor. İçeriğindeki B ve C vitaminleri ile potasyum, magnezyum ve kalsiyum gibi mineraller vücudu güçlendirip, cinsel gücü artırıyor.



Çayı yapıldığı gibi tohumunun da tüketildiğini söyleyen uzmanlar, "Ancak safra kesesi, böbrek ve karaciğer rahatsızlığı olanlar rezene tüketmemelidir" uyarısında bulunuyor. Uzmanlar, rezenenin sağlığa yararlarından bazılarını şöyle sıralıyor...



İştah açıcıdır. Kilo alamamaktan yakınanlara iyi gelir. Vücut kırgınlığını giderip rahatlamayı sağlar. Mide-bağırsak şikayetlerini ve gazlarını azaltır. Bu etkisi ile özellikle gaz sancısı çeken ve ishal olan bebeklere de doktora danışılarak çay olarak içirilir. İdrar zorluğunu giderir. Prostat hastalarının doktora danışıp kullanması gerekir.



AĞRI KESİYOR



Balgamın kolay sökülmesini sağlar. Öksürüğü de geçirir



Gözlere iyi gelir.



Kansızlığı giderir.



Yatıştırıcı etkisi ile ağrıları dindirir.



Kalp hastalıkları, romatizma ve boğmacada faydalıdır.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Karaciğerinde  O  Sorun  Olanlar  İçin  Çok  Zararlı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER