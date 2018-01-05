KARACİĞER HASTALIĞI ESKİ KALECİNİN SONU OLDU
Bir dönem İngiliz ekibi Aston Villa'nın da kalesini koruyan Derek Dudley, karaciğer rahatsızlığı nedeniyle 47 yaşında hayatını kaybetti.
Eski kaleci Derek Dudley, karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.
İngiliz basınında yer alan habere göre, kariyerinde 1984-88 yılları arasında Aston Villa, daha sonra da West Bromwich Albion takımlarının kalesini koruyan Dudley, kronik karaciğer rahatsızlığı nedeniyle 47 yaşında vefat etti.
İki çocuğu bulunan Dudley için geçen yıl kasım ayında düzenlenen yardım maçında 8 bin sterlin toplanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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