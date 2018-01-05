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Karaciğer hastalığı eski kalecinin sonu oldu

KARACİĞER HASTALIĞI ESKİ KALECİNİN SONU OLDU

Bir dönem İngiliz ekibi Aston Villa'nın da kalesini koruyan Derek Dudley, karaciğer rahatsızlığı nedeniyle 47 yaşında hayatını kaybetti.

Tarih : 05 Ocak 2018, 07:10
Puan Ver : Karaciğer Hastalığı Eski Kalecinin Sonu Oldu(10/10)6

Eski kaleci Derek Dudley, karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.

İngiliz basınında yer alan habere göre, kariyerinde 1984-88 yılları arasında Aston Villa, daha sonra da West Bromwich Albion takımlarının kalesini koruyan Dudley, kronik karaciğer rahatsızlığı nedeniyle 47 yaşında vefat etti.

İki çocuğu bulunan Dudley için geçen yıl kasım ayında düzenlenen yardım maçında 8 bin sterlin toplanmıştı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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