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karaciğer dostu lavanta

KARACİĞER DOSTU LAVANTA

Migrenden kanamayı durdurmaya, hoş kokusundan dezenfektan özelliğine kadar pek çok faydası bulunan lavanta, en önemli etkisini karaciğer üzerinde gösteriyor

Tarih : 10 Mart 2017, 13:02
Puan Ver : Karaciğer Dostu Lavanta(10/10)10


Bundan yıllar önce henüz kimya laboratuvarları kurulmamışken insanlar, her türlü hastalık için şifayı doğada aramışlar ve bulmuşlar. Gelişen teknoloji ve bilime dayalı bilginin gerekliliği, bitkilere olan ilginin azalmasına hatta uzunca bir süre -tabiri caizse- ayıplanmasına sebep olmuş. Ancak son yıllarda doğada mevcut olan şifa kaynaklarına olan ilgi fark edilir derecede arttı. Elbette, bitkisel tavsiyelerin geçerli araştırmalara dayanması ve sağlık açısından fayda ya da zararlarının bilim adamları tarafından ispatlanması gerek.

Bazı faydalı bitkiler unutulsa da lavanta, faydaları hiç unutulmayanlar arasında. Hatta lavantalı pek çok tedavi ve bakım ürünü piyasadaki yerini daima koruyor.

Öncelikle lavanta yağından bahsetmek istiyorum. Lavanta gibi esansiyal yağları alırkan ilk dikkat etmeniz gereken üretim şekli olmalıdır. Yağını elde etmek için maruz kaldığı ısıl işlemin derecesi, faydalı özün yağa geçmesi için çok önemli. Verimi artırmak için yükseltilen ısı, faydalı özün adeta ziyan olmasına sebep oluyor. Bu sebeple, kesinlikle güvendiğiniz bir markanın ürününü tercih etmeniz gerekir.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Karaciğer  Dostu  Lavanta    haber

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