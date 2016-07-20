KARABÜK'TE BİR UZMAN ÇAVUŞ GÖZALTINDA
Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında bir uzman çavuş gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Ovacık İlçe Jandarma Komutanlığında görevli uzman çavuş E.A'yı gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlının evinde yapılan aramada, örgüte ait dijital delillerin ele geçirildiği bildirildi.
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