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karabük'te bir uzman çavuş gözaltında

KARABÜK'TE BİR UZMAN ÇAVUŞ GÖZALTINDA

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında bir uzman çavuş gözaltına alındı.

Tarih : 20 Temmuz 2016, 09:17
Puan Ver : Karabük'te Bir Uzman Çavuş Gözaltında(9/10)10


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Ovacık İlçe Jandarma Komutanlığında görevli uzman çavuş E.A'yı gözaltına aldı.



İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlının evinde yapılan aramada, örgüte ait dijital delillerin ele geçirildiği bildirildi.








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