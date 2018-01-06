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Karabükspor'dan ayrılan Barış Başdaş'ın yeni takımı belli oldu

KARABÜKSPOR'DAN AYRILAN BARIŞ BAŞDAŞ'IN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Kardemir Karabükspor ile yollarını ayıran savunma oyuncusu Barış Başdaş'ı transfer etti.

Tarih : 06 Ocak 2018, 06:00
Puan Ver : Karabükspor'dan Ayrılan Barış Başdaş'ın Yeni Takımı Belli Oldu(7/10)3

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Kardemir Karabükspor ile yollarını ayıran savunma oyuncusu Barış Başdaş'ı transfer etti.

Transfer çalışmalarını sürdüren Antalya ekibi, 27 yaşındaki oyuncu ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardı.

"BARIŞ'IN TALİPLERİ VARDI FAKAT BİZİ TERCİH ETTİ"

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'ndeki imza töreninde yaptığı konuşmada, devre arasında ilk transferlerini yaptıklarını söyledi.

Barış Başdaş'ın stoper mevkinde oynadığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Talipleri elbette vardı. Ancak bizi tercih etti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Hedefleri ve amaçları yüksek olan Barış'ın takıma katkı sağlamasını bekliyoruz." dedi.

Barış Başdaş ise değerli bir kulübe geldiğini kaydetti."ALANYASPOR'U DAHA İYİ YERLERE TAŞIYACAĞIZ"

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanının kendisine gösterdiği saygıdan etkilendiğini dile getiren Barış, "Ben de bu saygıya, sahada iyi performansla cevap vermek istiyorum. Çünkü Alanyaspor bu değeri hak ediyor. Takıma sağlayacağım katkıyla da Alanyaspor'u daha iyi yerlere taşıyacağız." diye konuştu.

Barış Başdaş, hedeflerinin olduğunu da dile getirerek, bu hedefler doğrultusunda çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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