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Karabükspor'da Popovic Dönemi Sona Erdi

KARABÜKSPOR'DA POPOVİC DÖNEMİ SONA ERDİ

Kardemir Karabükspor'da Erkan Sözeri sonrası göreve getirilen Tony Popovic'le yolların ayrılmasına karar verildi.

Tarih : 14 Aralık 2017, 19:40
Puan Ver : Karabükspor'da Popovic Dönemi Sona Erdi(9/10)5

Şu ana kadar tam 24 teknik adamın çalıştığı Süper Lig'de bir ayrılık daha kapıda.

Kırmızı-Mavililer'de Ferudun Tankut'tan boşalan başkanlık koltuğuna oturan Ziya Ünsal'ın ligdeki kötü gidişatın ardından kupadan da elenilmesiyle Popovic ile yolları ayırma kararı aldı.

YENİ HOCA İÇİN KOLLAR SIVANDI

İstanbul deplasmanından bugün Karabük'e dönecek olan Popovic'le masaya oturulacak ve karşılıklı anlaşma yapılarak yollar ayrılacak. Karabükspor Yönetimi'nin yeni hoca için de kolları sıvadığı gelen haberler arasında. Gündemde ise Hikmet Karaman, Ertuğrul Sağlam, Hamza Hamzaoğlu gibi isimler var.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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