Sosyal Medyaya Damga Vuran Doğu Ekspresi Seferlerinde Patlama Yaşanıyor
Igor Tudor Sessizliğini Bozdu: İçim Rahat Bir Şekilde Ayrılıyorum
Kayak Merkezinde Saldırıya Uğrayan Milli Sporcu: Yarışlardan Çekilmem İçin Yaptılar
Mbappe, Neymar'ın Kanatları Altında
Dünyanın En Büyük Projelerinden Biri! Yapımında Sona Gelindi
Karabükspor'da Ayrılık! Yıldız Futbolcu Sosyal Medyadan Veda Etti
9 Bin Kişi Sokaklarda Yaşıyor! İngiltere'de Evsizlik Ulusal Kriz Haline Geldi
Bosch, Sanal Para Iota İle Ortaklık Yapacak
Luka Modric Futbolu Bırakmak İstediği Takımı Açıkladı
Trabzonspor Başkanı Usta: Fatih Terim'in Gelmesiyle Lig Renklenecek
Resmen Açıklandı! İşte Fitch'in Türkiye İçin 2018 Planı
Roma'da Oynayamayan Cengiz Ünder, Torino'ya Gidiyor
Cenk Tosun Şampiyonar Ligi Tarihine Geçti
Antalyaspor, Galatasaray'dan Kovulan Tudor'a Teklif Götürdü
Musk, Twitter'da Yanlışlıkla Telefon Numarasını Paylaştı
Terim'i Taca Atan Başkan, Kafasındaki Hocayı Belirledi
En Fazla Para Kazanan Sporcu Michael Jordan Oldu
İstanbul Rami Toptancılar Hali Altınşehir'e Taşınıyor
Türk Çayı İhracatı Kasaya 23,6 Milyon Dolar Kazandırdı
Tudor, Veda Konuşmasının Ardından Hiçbir Futbolcuyla Tokalaşmadan Toplantıdan Çıktı

Karabükspor'da ayrılık! Yıldız futbolcu sosyal medyadan veda etti

KARABÜKSPOR'DA AYRILIK! YILDIZ FUTBOLCU SOSYAL MEDYADAN VEDA ETTİ

Kardemir Karabükspor'un forvet oyuncusu Evgen Seleznev, Süper Lig ekibinden ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Tarih : 20 Aralık 2017, 22:40
Puan Ver : Karabükspor'da Ayrılık! Yıldız Futbolcu Sosyal Medyadan Veda Etti(5/10)1

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kardemir Karabükspor'da forma giyen Evgen Seleznev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile takımdan ayrıldığını açıkladı.

AYRILIĞI INSTAGRAM HESABINDAN DUYURDU

Instagram hesabından bir paylaşım yapan 32 yaşındaki forvet, "Harika insanların yaşadığı şehire elveda deme vakti geldi. Bana gösterdiğini destek ve sevgiden dolayı teşekkür ediyorum. Sizi özleyeceğim" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon ara transferde Shakhtar Donetsk'ten bonservissiz şekilde transfer edilen Ukraynalı forvet, bu sezon oynadığı 13 lig maçında 1 gol atma başarısı gösterdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Karabükspor  Da  Ayrılık  Yıldız  Futbolcu  Sosyal  Medyadan  Veda  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER