KARABÜKSPOR'DA AYRILIK! YILDIZ FUTBOLCU SOSYAL MEDYADAN VEDA ETTİ
Kardemir Karabükspor'un forvet oyuncusu Evgen Seleznev, Süper Lig ekibinden ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Kardemir Karabükspor'da forma giyen Evgen Seleznev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile takımdan ayrıldığını açıkladı.
AYRILIĞI INSTAGRAM HESABINDAN DUYURDU
Instagram hesabından bir paylaşım yapan 32 yaşındaki forvet, "Harika insanların yaşadığı şehire elveda deme vakti geldi. Bana gösterdiğini destek ve sevgiden dolayı teşekkür ediyorum. Sizi özleyeceğim" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz sezon ara transferde Shakhtar Donetsk'ten bonservissiz şekilde transfer edilen Ukraynalı forvet, bu sezon oynadığı 13 lig maçında 1 gol atma başarısı gösterdi.
Kaynak: haberinburada
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