Süper Ligin 8. haftasında sahasında Kayserispor'u ağırlayan Karabükspor, 10 kişi kalmasına rağmen Gabriel Torje'nin attığı golle rakibini 1-0 yendi.

Spor Toto Süper Lig'de Cumartesi gününün ilk maçında Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda Kardemir Karabükspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi.

Karabükspor 10 kişi kalmasına rağmen rakibini ikinci yarıda bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Ev sahibi takımın tek golü 77. dakikada Gabriel Torje'den geldi.

PAUL PAPP KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karabükspor'da sol bek Paul Papp 56. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Karabük yeni teknik direktörü Tony Popovic ile çıktığı ilk maçı kazanarak 6 haftalık galibiyet özlemini giderirken rakibine 6 hafta sonra mağlubiyet tattırdı.

Kayserispor bu mağlubiyetin ardından 14 puanda kalırken, Karabükspor puanını 8'e yükseltti.

Karabükspor gelecek hafta Osmanlıspor ile deplasmanda karşılaşacak. Kayserispor ise Atiker Konyaspor'u konuk edecek.

Kaynak: haberinburada