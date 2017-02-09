

KARABÜK'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11 emniyet mensubundan 10'u adliyeye sevk edildi.







Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Karabük ile birlikte Ankara, Kastamonu ve Bartın'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Daha önce meslekten uzaklaştırılanların da aralarında bulunduğu 3'üncü sınıf emniyet müdürleri B.T. ve İ.G., 4'üncü sınıf emniyet müdürleri Ü.E., M.A., M.S. ve İ.Ö., komiserler Z.B. ve E.Ç., polis memurları S.U., C.S. ve M.H., gözaltına alındı. Örgütün haberleşme sistemi 'ByLock' kullandığı ileri sürülen şüphelilerden E.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürerken, diğer şüpheliler Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.







kaynak:haberler