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Karabük hocası, Fenerbahçe maçı öncesi takımın yarısını kadroya almadı

KARABÜK HOCASI, FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ TAKIMIN YARISINI KADROYA ALMADI

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, Fenerbahçe maçı öncesi 5 as futbolcusunu kadroya almadı.

Tarih : 18 Aralık 2017, 10:50
Puan Ver : Karabük Hocası, Fenerbahçe Maçı Öncesi Takımın Yarısını Kadroya Almadı(10/10)6

Süper Lig'in 16'ncı haftasında bugün deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kardemir Karabükspor'da Seleznov, Torje, Grozav, Papp ve Tanase'nin kadro dışı bırakıldığı yönünde çıkan haberleri Futbol Şube Sorumlusu Bülent Toraman yalanladı.

"BU, HOCAMIZIN DÜŞÜNCESİ"

Toraman, "Kadro dışı bırakılma olayı doğru değil. Hocamız maç öncesi bu 5 kişiyi düşünmediğini söyledi ve kadroya almadı. Kadroyu kimin yapacağına teknik heyet verir. Bakarsınız önümüzdeki hafta sahamızda oynayacağımız Trabzonspor maçında kadroda yer alabilirler. Bu tamamen hocamızın düşüncesidir. Saygı duyuyoruz" dedi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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