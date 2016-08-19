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kara sevda yeni sezon ne zaman başlayacak?

KARA SEVDA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Star Tv'nin fenomen dizisi Kara Sevda yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Tarih : 19 Ağustos 2016, 15:27
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14 Ekim 2015 tarihi ile ilk bölümü ile ekranlara gelen Kara Sevda dizisi 15 haziran çarşamba akşamı 35. bölümü ile sezon finali yaparak ekranlara kısa süreliğine veda etmişti. Kara Sevda 36. Bölüm yeni sezonda eylül ayında yayınlanacak.








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