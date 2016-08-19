Star Tv'nin fenomen dizisi Kara Sevda yeni sezon ne zaman yayınlanacak?



14 Ekim 2015 tarihi ile ilk bölümü ile ekranlara gelen Kara Sevda dizisi 15 haziran çarşamba akşamı 35. bölümü ile sezon finali yaparak ekranlara kısa süreliğine veda etmişti. Kara Sevda 36. Bölüm yeni sezonda eylül ayında yayınlanacak.