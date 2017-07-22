Ordulu Aktaş çifti, geçim ve ihtiyaçlarını sağladığı inek yamaçtan yuvarlanarak telef oldu. . Aktaş ailesi, "kara kızım" diyerek adeta evlat sevgisiyle baktıkları ineği kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşadı. Kabadüz Belediyesi Zabıta personeli Koray Şensoy, olay yerinden çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Çok sayıda duyarlı vatandaş, paylaşımın ardından aileyle iletişim kurarak maddi destek verdi. Yaklaşık 10 günde gerekli miktar olan 4 bin liranın toplanmasının ardından çift, yeni ineklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

GEÇİM KAYNAĞI OLAN İNEKLERİ YAMAÇTAN YUVARLANARAK TELEF OLDU

Kabadüz ilçesi Başköy Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki Ahmet ve Resmiye Aktaş çifti, tarım ve hayvancılıkla uğraşarak hayatlarını sürdürüyor. Aktaş çifti, baktıkları inekten elde ettikleri süt, yoğurt, peynir ve tereyağı tüketiyor hem de satışıyla kazanç sağlıyordu. Evlerinin yakındaki bahçede otlanan inek, 8 Temmuz'da yayaçtan yuvarlanarak telef oldu. Aktaş ailesi, "kara kızım" diyerek adeta evlat sevgisiyle baktıkları ineği kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşadı.

ZABITA OLAY YERİNDEN ÇEKTİĞİ FOTOĞRAFI SOSYAL MEDYADA YAYINLADI

Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar, konuyu zabıta ekibine bildirdi. Kabadüz Belediyesi Zabıta personeli Koray Şensoy, olay yerinden çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

ÇOK SAYIDA DUYARLI VATANDAŞ AİLEYLE İLETİŞİM KURARAK MADDİ DESTEK VERDİ

Çok sayıda duyarlı vatandaş, paylaşımın ardından aileyle iletişim kurarak maddi destek verdi. Yaklaşık 10 günde gerekli miktar olan 4 bin liranın toplanmasının ardından çift, yeni ineklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

ÇOLUĞUMUN ÇOCUĞUMUN YİYECEĞİ ONUN ELİNDEYDİ

Bahçedeki ineğin yaklaşık 2,5 metre sürüklenerek yamaçtan yuvarlandığını anlatan Aktaş, "Gittiğimde 4 ayağı yukarıda ve canı çıkmıştı. Yapacağımız bir şey yoktu. Hanımla beraber tek varlığımız gibiydi. Çoluğumun çocuğumun yiyeceği onun elindeydi. Bir kere 'eyvah' dedim. Oradan döndüm ama o yokuş bana dar geldi." dedi.

ÇOCUKLARI OLDUĞUNU ANCAK ONLARIN DA DURUMLARININ İYİ OLMADIĞINI BELİRTTİ

İnekten çok sayıda ürün sağladıklarını ve o nedenle kendileri için önemli olduğuna işaret eden Ahmet Aktaş, ürünleri satarak evin ihtiyaçlarını karşıladıklarını dile getirdi. Aktaş, gurbette 6 çocuğunun olduğunu ancak onların da maddi durumlarının iyi olmadığını belirtti.

"HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN"

Zabıta ekibinden Koray Şensoy'un girişimleriyle internetten çok sayıda hayırseverin kendilerine maddi destekte bulunduğunu belirten Ahmet Aktaş, "Herkesten Allah razı olsun. Elimizden tuttukları için çok memnun oldum. Duyarlı kişilerin sayesinde yeni bir ineğimiz oldu. Çok mutluyuz." diye konuştu.

"O BİZİM EVLADIMIZ GİBİYDİ"

Resmiye Aktaş ise yıllardır baktıkları ineğin telef olması üzerine çok üzüldüklerini ifade etti. "O bizim evladımız, çocuğumuz gibiydi" diyen Aktaş, "İnek olmayınca ne yiyeceksin, ne içeceksin? İnek olduğunda hepsini yiyor, içiyorsun. Sütünü, yoğurdunu, peynirini, tereyağını yiyorsun. Ama ne yapalım, Allah ömrünü o kadar nasip etti. Üzüldük, ağladık. Çok şükür bu halimizi görüp yardımda bulunuldu. Hepsinin sayesinde tekrar inek sahibi olduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada