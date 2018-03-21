Meteorolojinin tahminlerine göre İstanbul'da hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece artacak. Ayrıca kışı görmeyen İstanbul'un bu sene yazı erken yaşayacağı bekleniyor.

Meteorolojinin tahminlerine göre İstanbul'da hava bu akşam yağmurlu olacak. Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece artacak. Ayrıca kışı görmeyen İstanbul'un bu sene yazı erken yaşayacağı bekleniyor.

MARMARA'DA HAVA SICAKLIKLARI ARTACAK

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıkları artacak.

YAĞMURLU OLAN BU AKŞAMDAN SONRA GÜNEŞLİ

Akşam saatlerinden sonra Trakya kesiminin, gece saatlerinden sonra İstanbul ve doğusunun yağmurlu geçeceği öngörülen bölgede, sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek.

Rüzgarın güney ve güneybatı (lodos), gece saatlerinden itibaren kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Kaynak: haberinburada